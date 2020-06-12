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بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية

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بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية
فيما يدخل قانون ارتداء أقنعة الوجه بالأماكن العامة بالبلاد حيّز التنفيذ الاثنين المقبل

بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية.

وذكَّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في اتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها ، بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنزل قدر الإمكان. الجديد بريطانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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