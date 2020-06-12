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فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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Mbc مصر
النجمة آمال ماهر تبدع في أغنية "ياما عز عليا"
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 12 يونيو 2020 09:33 مساءً
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