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الأهلي يطالب جماهيره بالمساندة في مباريات الدوري

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الأهلي يطالب جماهيره بالمساندة في مباريات الدوري الأهلي يطالب جماهيره بالمساندة في مباريات الدوري
امتدحت التزام اللاعبين أثناء التوقُّف

الأهلي يطالب جماهيره بالمساندة في مباريات الدوري

قدَّمت إدارة النادي الأهلي في بيان لها اليوم الجمعة الشكر لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على قراره رفع تعليق النشاط الرياضي.

وقالت الإدارة الأهلاوية إنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك من أجل سلامة الجميع.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر بناء على تعليمات وزارتَي الصحة والرياضة استئناف ما تبقى من أنشطة رياضية لموسم 2019-2020 بدءًا من 4 أغسطس المقبل.

من جهة ثانية، أشادت إدارة الأهلي بموقف لاعبيها خلال تعليق النشاط الرياضي، من خلال الالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري، وعملهم على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل استئناف الدوري، مطالبة في الوقت ذاته جماهير النادي بالوقوف مع الفريق الكروي، ومساندته خلال المباريات المتبقية له في الدوري.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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