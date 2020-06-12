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برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تزف 6659 خريجاً وخريجة لسوق العمل

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في حفل أقامته افتراضياً.. وضمن عدد من الكليات تنتشر في ١٠ محافظات

برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تزف 6659 خريجاً وخريجة لسوق العمل

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود حفل التخرج الافتراضي الذي أقامته جامعة شقراء للدفعة الحادية عشر.

وبدأ الحفل بكلمة الأمير فيصل بن بندر قال فيها يطيب لي أن أشارككم هذا الحفل المبارك لخريجي وخريجات الجامعة لجميع التخصصات وأنقل لكم تهنئة القيادة على ما حققوه من نجاح وتفوق ولا يسعنا إلا أن نفخر بهذا الصرح العلمي وبهذه الجامعة التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها أن تقدم رسالة العلم والمعرفة على أحسن وجه.

بعدها ألقى رئيس جامعة شقراء الدكتور عِوَض بن خزيم الأسمري كلمة شكر فيها أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة وعلى الذي تلقاه جامعة شقراء منذ تأسيسها حتى تمكنت هذا العام من تنفيذ معظم مشروعاتها والمدن الجامعية الممتدة على عشر محافظات ونفتخر اليوم بتخريج ٢٢٥٤ طالباً و٤٤٠٥ طالبات.

بعد ذلك ألقى عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد سعد اليحيى كلمة وجه فيها شكره لراعي الحفل وإلى رئيس الجامعة والطلاب وأولياء الأمور ثم تم استعراض أوائل الخريجين من الدفعة الحادية عشر.

تلى ذلك قسم خريجي كلية الطب يتقدمهم عميد كلية الطب الدكتور فراس المرشد، ثم كلمة الخريجين من الطلاب والطالبات ألقاها نيابة عنهم الخريج عبد الرحمن الهدلق تحدث فيها عن فرحة الإنجاز وشاكراً فيها جامعة شقراء على إقامة هذا الحفل رغم الوضع الاستثنائي إلا أن جامعة شقراء أبت إلا أن تشارك أبناءها فرحة التخرج، كما وجهت أربع رسائل إلى الوطن وإلى الجامعة وإلى الزملاء وإلى الوالدين.

برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تزف 6659 خريجاً وخريجة لسوق العمل

برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تزف 6659 خريجاً وخريجة لسوق العمل

برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تزف 6659 خريجاً وخريجة لسوق العمل

برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تزف 6659 خريجاً وخريجة لسوق العمل

برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تزف 6659 خريجاً وخريجة لسوق العمل

جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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