أخبار عاجلة

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم -
مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال -
‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة -
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!! -
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى -
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية: في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له

Print
وزير الخارجية: السعودية في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له وزير الخارجية: في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له
خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5

وزير الخارجية: السعودية في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5 اليوم، الذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وشركاء دوليين آخرين.

ولفت وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع إلى أهمية الموضوع الذي يناقشه؛ كونه يسلط الضوء على جزء مهم من العالم، لا يزال مستهدَفًا بآفة الإرهاب والجماعات الإرهابية، التي تعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليَّين.

وذكر أن جاءت في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له، موضحًا أن السعودية تؤمن بأهمية تبني نهج شامل في إطار الشرعية الدولية، يكفل القضاء على الإرهاب، ويصون حياة الأبرياء، ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي هذا الصدد بيّن أن السعودية أسهمت بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يقدم دعمًا مهمًّا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك منطقة الساحل.

وأكد أنه استنادًا إلى علاقات السعودية التاريخية مع أعضاء تحالف دول الساحل، وإيمانًا بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب، تقوم السعودية بتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتصدي للإرهاب ومكافحته مع أعضائه، كما تحرص على تقديم الدعم والمساندة التقنية لمنطقة دول الساحل G5 في مكافحة الإرهاب وتمويله. مشددًا سموه على أن السعودية لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

السعودية تدين استمرار تجاهل سلطات الاحتلال القرارات الدولية

السعودية تدين استمرار تجاهل سلطات الاحتلال القرارات الدولية

السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية