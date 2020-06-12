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لعب مع الفريق 13 مباراة.. التعاون يتمسك بالسهلاوي حتى 2022

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لعب مع الفريق 13 مباراة.. التعاون يتمسك بالسهلاوي حتى 2022 لعب مع الفريق 13 مباراة.. التعاون يتمسك بالسهلاوي حتى 2022

لعب مع الفريق 13 مباراة.. التعاون يتمسك بالسهلاوي حتى 2022

أعلن التعاون رسميًّا اليوم الجمعة تجديد عقد مهاجم الفريق الكروي الأول محمد السهلاوي لمدة موسمين قادمين؛ ليبقى مع الفريق حتى 2022.

وغرد التعاون عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: أنهت إدارة النادي رسميًّا إجراءات تجديد عقد اللاعب محمد السهلاوي لمدة موسمَين قادمَين. من جانبه تمنى رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم التوفيق والنجاح للسهلاوي مع بقية زملائه.

ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان وزارة الرياضة رفع الحظر عن الأنشطة الرياضية في البلاد بدءًا من 21 يونيو بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة ، كما تقرر استئناف المسابقات بدون جماهير بدءًا من الرابع من أغسطس.

وكان السهلاوي قد انتقل إلى نادي التعاون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن وقّع مخالصة مالية مع فريقه السابق (الشباب).

ولعب السهلاوي مع فريق التعاون منذ أن انتقل إليه 13 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، 5 منها في التشكيل الأساسي، و3 مباريات بديلاً، فيما كان على مقاعد البدلاء في 5، وسجل هدفًا واحدًا مع الفريق.التعاون محمد السهلاوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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