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لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كورونا

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لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كورونا لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كورونا
حالات التعافي فيها تقترب من 15 ألفًا

لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كورونا

سجلت مكة المكرمة انخفاضًا ملموسًا، لليوم الثاني على التوالي في عدد وفيات المستجدّ، بواقع حالتَيْ وفاة خلال اليومين الماضيين، بخلاف الأيام السابقة التي كانت تصل فيها حالات الوفاة إلى عشر حالات.

وتضمّنت حصيلة فيروس كورونا في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إصابة 197 حالة جديدة، وتعافي 99 حالة، وحالتي وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 19033؛ منها 4267 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و14458 حالة تعافٍ، و308 حالات وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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