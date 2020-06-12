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حرق جسدها وكواها وحلق شعرها ورماها.. توقيف وافد عنف زوجته بجازان

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حرق جسدها وكواها وحلق شعرها ورماها.. توقيف وافد عنف زوجته بجازان حرق جسدها وكواها وحلق شعرها ورماها.. توقيف وافد عنف زوجته بجازان
أم لـ3 أطفال بلا مأوى وإصابات بالغة..إجراءات وتحقيقات تمهيداً للإحالة للنيابة

حرق جسدها وكواها وحلق شعرها ورماها.. توقيف وافد عنف زوجته بجازان

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، وافدًا آسيويًا، بتهمة تعنيف زوجته، وبدأت في الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وقالت مصادر إن مقيمة بمحافظة الدرب أم لثلاثة أطفال تعرضت للضرب من قبل زوجها وحرق جسمها بماء ساخن وكواها في أجزاء عدة، ثم حلق شعرها ورماها وتم القبض عليه وإحالته لجهات الاختصاص.

ووفقًا للمعلومات فإن الزوجة حالياً بلا مأوى وتمر بظروف صعبة، فيما تتواصل التحقيقات بالقضية التي نتجت عنها حروق وإصابات بالغة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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