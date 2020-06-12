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فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
فيديو صادم لإهمال مرضى كورونا بمستشفى في مصر، وجثة سوداني تكشف الإهمال الطبي
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 12 يونيو 2020 06:19 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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