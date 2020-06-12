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تغيير كلي مرتقب يقدمه تحديث "واتساب" الجديد

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تغيير كلي مرتقب يقدمه تحديث "واتساب" الجديد تغيير كلي مرتقب يقدمه تحديث "واتساب" الجديد
في مقدمة المزايا "البحث بالتواريخ" و"قسم التخزين"

تغيير كلي مرتقب يقدمه تحديث

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" بصدد طرح تحديث جديد سيحدث تغييرًا كليًا في التطبيق عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وقال موقع "تايمز نيوز ناو": "واتساب" ستضيف ميزات جديدة في إصدارها الجديد المرتقب.

وأضاف: في مقدمة الميزات "البحث عبر التاريخ"، التي تتيح إمكانية البحث عن أي محتوى داخل الرسائل والدردشات المختلفة حسب التاريخ الذي يحدده المستخدم، وسيتم وضع أيقونة البحث الجديدة عبر "واتساب" فوق رمز التقويم، وتحديد التاريخ المحدد للبحث.

وأردف: الميزة الثانية هي "قسم التخزين" والتي تسمح للمستخدم إمكانية عرض الملفات الكبيرة ذات الحجم الأكبر عبر واتساب في قسم مخصص يمكن لأي مستخدم أن يعثر عليها بسهولة شديدة.

وتابع: من المتوقع أن يتم اختبار وتجربة تلك الميزات الجديدة عبر إصدار "واتساب بيتا" حاليًا، على أن يتم دمجها في التطبيق الأساسي من "واتساب" في وقت لاحق عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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