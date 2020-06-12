زيارة افتراضية لرصد جهود كشافة تعليم الطائف في تنظيم المصلين

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ضمن مبادرة خدمة بيوت الله.. بالتعاون مع الصحة وإدارة المساجد

نفذت إدارة النشاط الطلابي التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم، زيارة افتراضية عن بعد للوقوف على الأعمال والجهود التطوعية لكشافة "تعليم الطائف" خلال صلاة الجمعة بعدد من المساجد بالطائف.



جاء ذلك ضمن مبادرة خدمة بيوت الله ومرتاديها بالتعاون مع صحة الطائف وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ومدير عام النشاط بالوزارة عبدالعزيز آل يحيى، ورئيس قسم النشاط الكشفي بالوزارة وعدد من قيادات التعليم.

وقدم قادة الكشافة أنموذجاً لجهودهم التطوعية الميدانية لتنظيم المصلين في صلاة الجمعة بعدد من المساجد بالطائف، وتوفير السجاد والمعقمات والكمامات لتحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة وتعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود المتميزة التي قدمتها كشافة الطائف منذ بدء جائحة كورونا وواحدة من ضمن 10 مبادرات في هذا المجال تعزيزاً للتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية للتصدي لجائحة كورونا، ودعم الجهود الوطنية من خلال التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.

ونوه "آل يحيى" إلى الخدمات التطوعية التي تقدمها كشافة تعليم الطائف للمجتمع في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنها كانت الأنموذج الأمثل والأبرز في تقديم الخدمات التطوعية خلال جائحة كورونا.

وأشاد بالدور الكبير لأبطال الكشافة في دعم ومساندة الجهات المختلفة ونشر ثقافة العمل التطوعي، مقدماً شكره لمدير عام التعليم بالطائف ولإدارة النشاط الطلابي للبنين على جهودهم النوعية والمتميزة.

وثمّن رئيس النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي، ريادة تعليم الطائف في العمل الكشفي التطوعي؛ إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي والخبرة العريضة التي يمتلكها القائمون على النشاط بتعليم الطائف لتقديم عمل نموذجي يحتذى به.

وأكد "اللهيبي" على أهمية البادرة النوعية واستثمار التقنية الحديثة في إبراز الجهود الميدانية لفرق الكشافة، مؤكداً التميز الكشفي الذي يقدمه قادة كشافة تعليم الطائف في الميدان وتعاونهم مع الجهات المعنية؛استشعاراً منهم للمسؤولية المجتمعية والوطنية لمواجهة جائحة كورونا، وتعزيزاً للتوعية بطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقدّم شكره لمدير إدارة النشاط الطلابي للبنين سامي العصيمي، وفريق عمله بقسم النشاط الكشفي؛ على ما يبذلونه من جهود مخلصة خدمة للوطن وأبنائه.