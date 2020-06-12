أخبار عاجلة

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم -
مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال -
‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة -
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!! -
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى -
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مدني مكة" يخمد حريقًا في أحد المكاتب بفرع مؤسسة النقد قبل تطوره

Print
"مدني مكة" يخمد حريقًا في أحد المكاتب بفرع مؤسسة النقد قبل تطوره "مدني مكة" يخمد حريقًا في أحد المكاتب بفرع مؤسسة النقد قبل تطوره
فرق الإطفاء تمكّنت من السيطرة عليه دون سقوط إصابات

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، مساء اليوم، حريقًا اندلع في أحد المكاتب في مبنى فرع مؤسسة النقد السعودي بشارع المنصور بمكة المكرمة.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة تلقّت بلاغًا باندلاع حريق في أحد المكاتب بفرع مؤسسة النقد السعودي بشارع المنصور، وباشرت فرق الإطفاء موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع والمحافظة على السلامة العامة دون إصابات تذكر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال

مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال

‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة

‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

شبكة عيون الإخبارية