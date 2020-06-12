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عضو شرف "نصراوي" يعد لاعبي الفريق بمليوني ريال حال تحقيق الدوري

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عضو شرف "نصراوي" يعد لاعبي الفريق بمليوني ريال حال تحقيق الدوري عضو شرف "نصراوي" يعد لاعبي الفريق بمليوني ريال حال تحقيق الدوري
بعد الإعلان عن عودة مسابقة الدوري

عضو شرف

وعد عبدالعزيز بغلف عضو شرف نادي النصر ، لاعبي فريقه بمكافأة تبلغ قيمتها نحو مليوني ريال، حال نجاح الفريق في التتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وقال بغلف في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حيث إنه صدر قرار اتحاد الكرة باستمرار الدوري إن شاء الله .. أقول كما قال حمد الله.. بسم الله وتوكلنا على الله .. مهر البطولة يا نجوم النصر العالمي الاستثنائي اثنين مليون ريال مكافآت للاعبين في حالة تحقيقكم للدوري بإذن الله .. معكم وندعمكم لآخر دقيقة من الدوري."

وأعلنت وزارة الرياضة رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

هذا وقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقتٍ مبكر من صباح اليوم استئناف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2019/2020، حيث حدد موعد عودته في الرابع من أغسطس المقبل.

وقبل تعليق مسابقة الدوري كان الهلال يتصدر المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر الذي كان في المركز الثاني.عبدالعزيز بغلف نادي النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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