كر وفر مع الحملات.. باعة جائلون يكسرون قواعد الاحترازات بـ"مشرفة جدة"

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يتجمهرون يومياً في سوق عنيكش.. والأهالى: نخشى الكارثة وأملنا دوريات دائمة

شكا مواطنون بحي مشرفة 5 شمال محافظة جدة، من تجمع عمالة مخالفة وباعة جائلين بصفة يومية بسوق عنيكش بجوار مسجد الجهني لبيع الخضار والفواكه.

وقال أهالي الحي لـ"سبق"، إن العمالة تتمركز في الحي بصفة دائمة ويشهد تواجدها تجمهراً ما قد يسبب انتقال فيروس "كورونا"، مشيرين إلى أنه رغم الحملات التي تنفذها البلدية إلا أنه بمجرد ذهاب مراقبي وآليات البلدية يعود التجمع كما هو.

وطالب الأهالي بدوريات أمن تتمركز في الحي بصفة دائمة للحد من هذا التجمع والذي قد يسبب كوارث لا قدر الله، مضيفين أن الحي شهد منذ الصباح الباكر اليوم تجمعات للعمالة الوافدة التي تمارس البيع علناً ودون التقيد بتعليمات شرط التباعد ولبس الكمامة، محذرين من عواقب نقل المرض.

محافظة جدة سوق عنيكش