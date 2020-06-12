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خرج على "كامري" بالرياض ولم يعد.. أسرة الثمانيني "السكيري" تبحث عنه

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أبلغوا الجهات الأمنية بفقده وفتشوا في المستشفيات القريبة دون أن يجدوا له أثرًا

خرج على

ناشدت أسرة المفقود "عبدالرحمن السكيري" البالغ من العمر 85 عامًا ويتمتّع بصحة جيدة دون بعض حالات النسيان، البحث عنه؛ بعد أن خرج من منزله صباح أمس على سيارة كامري قديمة ولم يعد حتى الآن.

وقالت أسرة "السكيري" لـ"سبق": إن المفقود "عبدالرحمن" البالغ من العمر 85 عامًا خرج أمس صباحًا من منزله بحي العريجاء بالرياض، على سيارته كامري بيضاء موديل ٢٠٠١ ذات اللوحة 9200 والحروف أ ع ه، ولم يعد حتى اللحظة".

وأوضحت أنه عند خروجه كان يرتدي ثوبًا ملونًا وغترة بيضاء، ولم يكن بحوزته جوال، مشيرة إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر.

ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه، إلى التواصل على الرقم الآتي: (0555253573).

الرياض المفقود عبدالرحمن السكيري مناشدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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