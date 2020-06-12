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الخسائر تضرب كل فئات الأصول.. أهم الأحداث العالمية اليوم
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:47 مساءً
لبنان.. إصابات مواجهات المحتجين والأمن بطرابلس ترتفع لـ85
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:42 مساءً
"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:35 مساءً
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:35 مساءً
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:35 مساءً
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:14 مساءً
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:14 مساءً
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:14 مساءً
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
مذيع CNN يتأثر على الهواء أثناء مقابلة عن عائلة جورج فلويد
فيديو
cnn arabic
الجمعة 12 يونيو 2020 03:28 مساءً
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