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شرطة القصيم: الإطاحة بـ 9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة

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شرطة القصيم: الإطاحة بـ 9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة شرطة القصيم: الإطاحة بـ 9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة
المتهمون كانوا بحالة غير طبيعية وتم توقيفهم واتخاذ اللازم بحقهم

شرطة القصيم: الإطاحة بـ 9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على "تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس". بحالةٍ غير طبيعية.

وقال "السحيباني": ضبط بحوزتهم عدد 249 قرص امفيتامين، وعبوتان مادة مسكرة، وتسعة أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ 67 ألف ريال.
وأضاف: تم توقيفهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .شرطة القصيم الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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