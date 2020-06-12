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شاهد.. متطوعون يفحصون ويعقمون المصلين في جوامع ومساجد فيفاء

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"الفيفي": الفرصة والمجال متاحان للجميع من راغبي المشاركة وفق الشروط

شاهد.. متطوعون يفحصون ويعقمون المصلين في جوامع ومساجد فيفاء

يواصل فريق تنمية فيفاء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء، الأعمالَ التطوعية في تنظيم دخول وخروج المصلين في جوامع ومساجد المحافظة، واستقبال المصلين؛ للتأكد من الإجراءات الوقائية، بالتعاون مع إدارة المساجد في المحافظة.

ويقوم أعضاء الفريق التطوعي بقياس درجة الحرارة، وتوزيع الكمامات والتعقيم، وتنظيم الصفوف وتوزيع المصلين في المواقع المخصصة داخل المساجد.

وأوضح قائد الفريق التطوعي عبدالرحمن الفيفي، أن الفرصة التطوعية يتم طرحها عبر منصة التطوع، ومن ثم يتقدم الراغبون بالالتحاق بالفرصة، عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلالها يتم تأكيد المشاركة وتوزيع المتطوعين على الجوامع حسب الأعداد المشاركة.

وبيّن "الفيفي"، أن المجال متاح للجميع، لمن رغب في المشاركة حسب الشروط الموضحة في منصة، والفرصة التطوعية المرتبطة بـ"أبشر".

شاهد.. متطوعون يفحصون ويعقمون المصلين في جوامع ومساجد فيفاء

شاهد.. متطوعون يفحصون ويعقمون المصلين في جوامع ومساجد فيفاء

فريق تنمية فيفاء التطوعي مساجد فيفاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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