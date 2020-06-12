أخبار عاجلة

الخسائر تضرب كل فئات الأصول.. أهم الأحداث العالمية اليوم -
لبنان.. إصابات مواجهات المحتجين والأمن بطرابلس ترتفع لـ85 -
‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة -
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!! -
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى -
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاص

Print
شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاص شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاص
تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالعاصمة

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).

وقال "التويجري": المتهمون تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة

‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى

أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية