وزير الدفاع التونسي يؤكد عدم وجود انتشار لأي قوات أجنبية في بلاده

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أكد استمرار السيطرة الكاملة على الأراضي والمجالين البحري والجوي

أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، أنه ليس هناك انتشار لأي قوات أجنبية في تونس.

وأوضح الوزير التونسي في تصريح صحفي على هامش جلسة استماع له من قِبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب "البرلمان"، أنه لا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.

وأضاف: تونس كانت ولا تزال تسيطر تماماً على أراضيها ومجاليها البحري والجوي، ولا تسمح لأي قوة أجنبية بالوجود فيها.

وشدد المسؤول التونسي على أن تونس رفضت في السابق ومازالت ترفض استعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.

وأكد أن الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، كما أن تونس كانت ولا تزال مع الحل السياسي التوافقي في ليبيا، الذي يأخذ في الحسبان وبدرجة أولى مصالح الشعب الليبي.

وبيّن وزير الدفاع التونسي أن بلاده مستعدة لدعم كل المبادرات السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية.وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي