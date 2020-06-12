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توجيه مديري فروع "الشؤون الإسلامية" بمناطق المملكة باستقبال طلبات وملاحظات المواطنين عبر جوّالاتهم بتطبيق الواتساب

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فيما نشرت الوزارة أرقام الواتساب لكل مدير فرع بالمناطق

توجيه مديري فروع

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة مديري فروع الوزارة بمناطق المملكة، بتخصيص أرقام للواتساب لتلقي رسائل منسوبي المساجد والمواطنين التي تتضمن ملاحظاتهم وطلباتهم للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة لهم.

كما تضمن التوجيه أن يقوم مديرو الفرع باستقبال ومتابعة طلبات واستفسارات المواطنين ومنسوبي المساجد في مناطقهم ومعالجة الملاحظات، إن وجدت، وإنجازها بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، وتماشياً مع توجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ للرقي بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، لاسيما ما يتصل بالعناية ببيوت الله ومنسوبيها والبرامج الدعوية والخدمات المساندة لمنسوبي المساجد وغيرها من الخدمات الأخرى، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.

الجدير بالذكر أن الوزارة نشرت جميع الأرقام الخاصة بأصحاب الفضيلة مديري فروع الوزارة الثلاثة عشر لبدء استقبال الملاحظات والطلبات لتلقيها مباشرة ومتابعتها شخصياً إنفاذاً لتوجيه الوزير "آل الشيخ"، الذي يحرص على فتح آفاق التواصل بين جميع مَن يستفيد من خدمات الوزارة مع المسؤولين المباشرين للوقوف على أي جوانب تقصير ومعالجتها فوراً وتلبية أي طلبات تسهم في خدمة بيوت الله والعناية بها وتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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