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"تويتر" يحذف أكثر من 7 آلاف حساب مزيف يروج الدعاية لأردوغان

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"تويتر" يحذف أكثر من 7 آلاف حساب مزيف يروج الدعاية لأردوغان "تويتر" يحذف أكثر من 7 آلاف حساب مزيف يروج الدعاية لأردوغان
انتهكت سياسات المنصة واستخدمتها في دعايات

كشفت شركة تويتر عن أكثر من 7 آلاف حساب تركي مزيف يستهدف الترويج للرئيس التركي رجب أردوغان؛ وتضخيم بعض المشاريع وتشويه المعارضة.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان، إن الحسابات التركية المزيفة التي تم حذفها بلغت 7 آلاف و340 حساباً انتهكت سياسات المنصة واستخدمتها في دعايات مزيفة للرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية.

تأتي حملة الدعاية المزيفة في تركيا مع تراجع شعبية أردوغان حيث تشير كل التوقعات إلى أن حزب العدالة والتنمية وزعيمه لم يعودا قادرين على إقناع الرأي العام التركي حيث يتوقع بعض المحللين السياسيين خسارتهما في الانتخابات المقبلة.تويتر أردوغان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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