أخبار عاجلة

‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة -
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!! -
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى -
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
"هيئة الصحفيين" بمكة تناقش افتراضيًا "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي" -
"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل الرياض والدمام

Print
الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل الرياض والدمام الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل الرياض والدمام
سحب رعدية ممطرة مصحوبة على مرتفعات مكة وجازان وعسير والباحة

الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل الرياض والدمام

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل منطقتَي (الرياض والدمام).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة

‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى

أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية