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"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة
-
الاثنين 15 يونيو 2020 11:35 مساءً
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:35 مساءً
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:35 مساءً
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:14 مساءً
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:14 مساءً
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:14 مساءً
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
"هيئة الصحفيين" بمكة تناقش افتراضيًا "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي"
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة"
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
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ملعب ONTime - جيل 90 وملحمة هولندا
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الجمعة 12 يونيو 2020 04:45 صباحاً
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