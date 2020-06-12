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طريقة عمل مربى البرقوق

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طريقة عمل مربى البرقوق طريقة عمل مربى البرقوق

البرقوق من الفواكه الصيفية، التي تعد مصدر غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة والألياف الطبيعية المفيدة للجسم. ولكن يفضل الكثير من الأشخاص أكل مربى البرقوق

طريقة عمل مربى البرقوق

  • يقطع البرقوق أربع أجزاء ونزيل النوى ويضع البرقوق مع إناء على نار متوسطة.
  • ويترك ليغلي ثم نهدئ الحرارة ونترك المزيج لمدة ساعة او أكتر حتى يلين البرقوق.
  • وبعدها نضيف عصير الليمون مع السكر مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر، ولا نترك المزيج يغلي.
  • لا بد أن نترك الخليط ليغلي لمدة 20 دقيقة حتى يغلظ قوام المربى
  • وبعدها نضع المربى الساخنة في برطمانات محكمة ويتم اغلاقها

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معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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