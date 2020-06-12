البرقوق من الفواكه الصيفية، التي تعد مصدر غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة والألياف الطبيعية المفيدة للجسم. ولكن يفضل الكثير من الأشخاص أكل مربى البرقوق
طريقة عمل مربى البرقوق
- يقطع البرقوق أربع أجزاء ونزيل النوى ويضع البرقوق مع إناء على نار متوسطة.
- ويترك ليغلي ثم نهدئ الحرارة ونترك المزيج لمدة ساعة او أكتر حتى يلين البرقوق.
- وبعدها نضيف عصير الليمون مع السكر مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر، ولا نترك المزيج يغلي.
- لا بد أن نترك الخليط ليغلي لمدة 20 دقيقة حتى يغلظ قوام المربى
- وبعدها نضع المربى الساخنة في برطمانات محكمة ويتم اغلاقها