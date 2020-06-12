حملات شاملة لرش وتعقيم وتطهير أحياء وشوارع مركز العالية بصبيا

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وسط التزام صارم من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول

نفذت أمانة منطقة جازان وبلدية مركز العالية التابعة لمحافظة صبيا، أمس، حملات شاملة لرش وتعقيم وتطهير الطرق والشوارع والمنازل والمرافق العامة بمركز العالية وقريتي الدهناء وشهدة، وذلك لضمان الصحة العامة وسط التزام صارم من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية العالية المهندس غصاب بن نايف العتيبي، أن الأمانة وبلدية مركز العالية كثفت من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية.أمانة جازان فيروس كورونا الجديد صبيا