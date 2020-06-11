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"اليويفا" يعلن: الأسبوع المقبل القرار النهائي لمباريات دوري الأبطال والأوروبي

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"اليويفا" يعلن: الأسبوع المقبل القرار النهائي لمباريات دوري الأبطال والأوروبي "اليويفا" يعلن: الأسبوع المقبل القرار النهائي لمباريات دوري الأبطال والأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الخميس: إنه سيتخذ على الأرجح في الأسبوع المقبل قرارًا يتعلّق بكيفية إقامة المباريات المتبقية في موسم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للعبة الشعبية بعد توقف المنافستين في مارس الماضي؛ جراء تفشي المستجد سريع العدوى حول العالم.

وقال اليويفا في بيان: إن لجنته التنفيذية ستجتمع عن بُعد ومن خلال تقنية الفيديو في 17 يونيو الجاري، وأن جدول الأعمال سيتضمن "بحث مستقبل مباريات دور 16 وما بعدها وما يتصل بهذه الأمور" على مستوى البطولتين.

وتتضمّن هذه الخيارات: إمكانية إقامة ما تبقّى من كل بطولة في مكان واحد، وإقامة دور الثمانية والدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بدلًا من اثنتين للذهاب والإياب.

وعلى مستوى الدوري الأوروبي تتبقّى مباراتان في ذهاب دور 16 إلى جانب جميع مباريات الإياب.

وخلال الاجتماع سيناقش اليويفا أيضًا جدول بطولة أوروبا 2020 التي تأجّلت إلى 2021، وأماكن إقامة المباريات، إضافة إلى مواعيد مباريات الجولات الفاصلة المؤهلة للبطولة، والتي كان من المقرّر إقامتها في مارس الماضي.

وستقام مباريات البطولة التي سيشارك فيها 24 منتخبًا في 12 مدينة أوروبية مختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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