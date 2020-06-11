أخبار عاجلة

على الرغم من محاولات التشويش القطرية.. صفقة الاستحواذ السعودي على نيوكاسل مازالت جارية -
مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس كورونا ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام في الأسبوع -
فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة

Print
خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة
سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتعافي من "كورونا"

خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو (حزيران) من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.

وتوقع خبراء استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.

وتشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة، انحسارًا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب "كوفيد-19" واصلوا الحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتّعافي من الجائحة، حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

ولا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقَّون إعانات بطالة مرتفعًا؛ إذ بلغ عدد ما يُطلق عليه الطلبات المستمرّة 20.929 مليونًًا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار، وما زال ذلك الرقم يقلّ عن 21.268 مليونًا في الأسبوع السابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي

البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي

تجدد احتجاجات لبنان وسط أسوأ أزمة اقتصادية

تجدد احتجاجات لبنان وسط أسوأ أزمة اقتصادية

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

شبكة عيون الإخبارية