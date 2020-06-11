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"العدل" تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف م2

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"العدل" تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف م2 "العدل" تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف م2
عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا.. بينهم 120 من النساء

أعلنت وزارة العدل، منح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا، 2060 من الرجال، و120 من النساء، يقومون بعمليات توثيق الوكالات وفسخها، الإفراغ العقاري، الرهن العقاري، فك الرهن العقاري، تصحيح الصكوك العقارية، الإقرار بالدين، التنازل عن الدين، سداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات وتغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وبحسب وزارة العدل، تصدر توثيق الوكالات قائمة عمليات الموثقين بـ 126556 عملية، تليها العمليات العقارية بـ 57567 عملية، ثم عقود تأسيس الشركات بـ 5545 عملية، ثم فسخ الوكالات بـ 1329عملية، وأخيراً الإقرارات المالية بـ 348 عملية.

يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونياً؛ وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة #العدل_عن_بعد التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ؛ إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقالت الوزارة: الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، مؤكدة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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