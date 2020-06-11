أخبار عاجلة

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا -
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط
بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 259 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 18.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7309.80 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 258 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسيج، حلواني إخوان، سليمان الحبيب، سيسكو، والدوائية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، ميدغلف للتأمين، الشرقية للتنمية، ملاذ للتأمين، والسعودي الفرنسي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.85% و3.02%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، سيرا، الإنماء، زين السعودية، والراجحي؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سيرا، دار الأركان، الإنماء، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 527.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8221.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 ألف سهم تقاسمتها 1625 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبقتها "التجارة السعودية".. "فورد" تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لهذا السبب

سبقتها "التجارة السعودية".. "فورد" تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لهذا السبب

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية

نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية

مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

شبكة عيون الإخبارية