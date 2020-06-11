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اعتمدته بموجب عملية خاصة سريعة

طرحت روسيا اليوم (الخميس)، دواء "أفيفافير" الذي حصل على الموافقة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع تجاوز حالات الإصابة بالفيروس في البلاد نصف مليون حالة.

وأفاد صندوق الثروة السيادية الروسي، الذي دعم التجارب على الدواء ويملك حصة 50 بالمئة في شركة كيم رار المصنعة له، بأن الشحنات الأولى من الدواء المضاد للفيروسات والذي يحمل اسم "أفيفافير" وصلت لبعض المستشفيات والعيادات في أنحاء البلاد، وفقاً لـ"رويترز".

وأقرت وزارة الصحة استخدام الدواء بموجب عملية خاصة سريعة، بينما ما زالت التجارب السريرية، التي تجرى لفترة أقصر وبأعداد أقل من المتبع في دول أخرى، جارية.

وليس هناك حتى الآن لقاح لمرض "كوفيد-19"، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولم تظهر تجارب عدة أدوية على البشر فاعليتها بعد.

وبلغ عدد المصابين في روسيا 502436 لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة لكن معدل الوفيات منخفض نسبيًا، حيث بلغ إجمالي الوفيات 6532 حالة وهو ما أثار جدلًا.روسيا دواء أفيفافير