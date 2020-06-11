أخبار عاجلة

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا -
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية

Print
شاهد.. نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية شاهد.. نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية
تفقد ميدانيًا المرحلتين المنجزتين من مشروع التطوير بـ 358 مليون ريال

شاهد.. نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية

قام الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لميناء محافظة جزر فرسان، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

ووقف نائب أمير المنطقة خلال الجولة على الخدمات المقدمة للمسافرين من ميناء فرسان والقادمين إليه من ميناء جازان، مطلعاً على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الهيئة العامة والنقل بمينائي جازان وفرسان وعبارات نقل الركاب للحد من انتشار .

واطلع نائب أمير جازان ميدانياً على المراحل المنجزة من مشروع تطوير ميناء فرسان الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بقيمة إجمالية بلغت 358 مليون ريال.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عن سعادته بزيارة الميناء وما شاهده واستمع إليه خلال الزيارة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما يسهم في تطوير محافظة فرسان ويقدم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المحافظة وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وحضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومساعد مدير ميناء جازان منصور بن إبراهيم زكري.نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية