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"واتس آب" تصلح خللاً يسبب ظهور أرقام المستخدمين في بحث غوغل

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"واتس آب" تصلح خللاً يسبب ظهور أرقام المستخدمين في بحث غوغل "واتس آب" تصلح خللاً يسبب ظهور أرقام المستخدمين في بحث غوغل
قالت: يمكن لجميع المستخدمين  حظر الرسائل بنقرة زر واحدة

أعلنت "واتس آب" أنها صححت مشكلة تتسبب في ظهور أرقام هواتف بعض المستخدمين في نتائج بحث غوغل.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" فقد أتي حل المشكلة في النظام الأساسي بعد أيام فقط من الإبلاغ عنها من قِبل باحث تتبع المشكلة إلى ميزة "Click to Chat" الخاصة بتطبيق الدردشة، والتي تنشئ رابطًا مبسطًا يمكن استخدامه للانضمام إلى الدردشة.

وقال الباحث آثول جايارام: المشكلة أدت إلى ظهور 300 ألف رقم هاتف على الأقل في غوغل، عند البحث عن "site: we.me".

وأضاف: غوغل قامت بفهرسة الأرقام لأن "واتس آب" فشل في طلب تجاهلها من قبل رابط الويب العملاق للبحث - وهي ميزة يلاحظها TechCrunch لدى مسؤولي الويب.

وقالت "واتس آب" في بيان: بينما نقدر تقرير هذا الباحث ونثمن الوقت الذي استغرقه لمشاركته معنا، إلا أنه لم يكن مؤهلًا للحصول على مكافأة لأنه يحتوي فقط على فهرس محرك بحث لعناوين URL التي اختار مستخدمو "واتس آب" نشرها للجمهور. ويمكن لجميع مستخدمي "واتس آب"، بما في ذلك الشركات، حظر الرسائل غير المرغوب فيها بنقرة زر واحدة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها "واتس آب" مشكلات في تسريب الخصوصية، بواسطة خوارزمية غوغل.

وفي وقت سابق من هذا العام، عُثر على زهاء 470 ألف رابط دعوة في فهرس غوغل، والذي يمكن سحبه باستخدام مصطلحات بحث بسيطة.

ويمكن لأي شخص يجد رابط مجموعة عبر الإنترنت أن ينضم إلى الدردشة، مما يمكنهم من رؤية التبادلات الخاصة أو السرية المحتملة بالإضافة إلى أرقام هواتف الأعضاء وأسماء مستخدمي "واتس آب".واتس آب غوغل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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