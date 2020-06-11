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"الزكاة" تنظم ورشتين لتوعية المكلفين بالأحكام المرتبطة بضريبة الـ 15%

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"الزكاة" تنظم ورشتين لتوعية المكلفين بالأحكام المرتبطة بضريبة الـ 15% "الزكاة" تنظم ورشتين لتوعية المكلفين بالأحكام المرتبطة بضريبة الـ 15%
باللغتين العربية والإنجليزية عبر تقنية البث الافتراضي على الإنترنت

عقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشتي عمل افتراضيتين لتوعية المكلفين بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والأحكام الانتقالية المرتبطة بذلك.

وقُدِّمت الورشتان باللغتين العربية والإنجليزية عبر تقنية البث الافتراضي على شبكة الإنترنت، بحضور نحو ألفي من المكلفين الخاضعين للأحكام الضريبية في المملكة.

وتناولتا التعريف بالأحكام الانتقالية المرتبطة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، والإجراءات المتعلقة بتغيير النسبة، وأمثلة على ممارسات اقتصادية على القطاعات، وأهم الحالات الشائعة التي يواجهها المكلفون.

ويأتي انعقاد ورش العمل في إطار الجهود المتواصلة التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل لنشر الوعي بين المكلفين وتمكينهم من الامتثال الكامل للأحكام الضريبية السارية في المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه بإمكان المهتمين الحصول على المزيد من المعلومات بشأن النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة بالتواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (gazt.gov.sa).

يُذكر أن الهيئة قد أصدرت دليلاً إرشادياً للأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % بدءاً من مطلع شهر يوليو المقبل، ويمكن للمكلفين

الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: (https://bit.ly/2ALAM4D).
الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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