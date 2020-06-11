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"صحة جدة" تخصص 16 عيادة "تطمن" للكشف عن كورونا

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تعمل طوال أيام الأسبوع.. وعلى مدار 24 ساعة دون تحديد موعد مسبق

خصصت "صحة جدة" 16 عيادة تطمن في مختلف قطاعاتها ومرافقها الصحية لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا المستجد.

وأضافت "صحة جدة" أنه يتم استقبال المصابين سواء من سعوديين أو مقيمين أو حتى مخالفي نظم الإقامة في العيادات أو المراكز الصحية دون تحديد موعد مسبق.

وأوضحت "صحة جدة" أن العيادات تعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار أربع وعشرين ساعة، مبينة أن مواقع عيادات تطمن في المستشفيات تشمل مستشفى الملك فهد، ومجمع الملك عبدالله، وعيادتين بمستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى الليث العام، وعيادتين بمستشفى رابغ العام، ومستشفى أضم العام، في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية: مركز صحي أبحر الشمالية، والحمراء، وغليل، وكيلو 13، والريان، ومركز صحي الليث.

وأبانت "صحة جدة" أن خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق "موعد" تتم عبر الخطوات التالية: الدخول على تطبيق موعد- اختيار حجز موعد- الضغط على المركز الصحي- من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات)؛ لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت- اختيار عيادة تطمن في المستشفيات أو عيادة تطمن في المراكز وذلك حسب الرغبة، حيث ستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم هذه الخدمة.

وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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