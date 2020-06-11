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كيف تحصل على اشتراك مجاني فى شاهد نت عبر موقع الموفر

شاهد نت، هو اسم المنصة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والتي تبث حصراً كل المواد الفيلمية من أفلام ومسلسلات وبرامج التي تقوم بعرضها مجموعة قنوات ام بي سي، وهو يندرج ضمن منصات الفيديو تحت الطلب، أو VOD، وهي اختصار لعبارة Video On Demand.

تحظى مجموعة ام بي سي بخصوصية متفردة في أن بعضها يكون موجهاً لبلدان معينة مثل مصر والعراق وإيران، والبعض الآخر ينتهج التخصص في المحتوى مثل ام بي سي 2، والتي تتخصص في عرض الأفلام الأجنبية، وام بي سي بوليوود، والتي تعرض الأفلام والمسلسلات الهندية، وغيرها الكثير.

ما هي VOD؟

منصة شاهد نت هي مثال حي على تطور توزيع وبث المحتوى المتلفز رقمياً عبر الإنترنت. فبعد أن كان الاعتماد الأساسي على البث التلفزيوني غبر الأقمار الصناعية من خلال لقنوات الفضائية، والتي كان على المشاهد الخضوع إلى جدول زمني يتم فيه عرض المحتوى تباعاً، فقد أحدث التطور في الإنترنت

نمط مشاهدة مختلف، تمثل في وجود منصات عبر الإنترنت، تقوم بعرض المحتوى التلفزيوني الذي يطلبه المشاهد، وفي الوقت الذي يحدده ويناسبه، وهو في ذلك يتحرر من الخضوع إلى الجدول الزمني النموذجي المتبع للقنوات الفضائية، سواء كانت قنوات مجانية أو مشفرة.

ويعتمد نجاح هذا النظام على عدة عوامل، أهمها جودة الاتصال بالإنترنت، مع توافر السرعة اللازمة، والتي تكون كافية لعرض البث الترفيهي سواء كان مخزناً أو كان بثاً حياً من القناة.

شاهد نت والريادة في المحتوى الرقمي

من بين الآلاف من القنوات الفضائية التي تظهر وتبث محتواها عبر الأقمار الصناعية، تبرز مجموعة قنوات ام بي سي بمحتواها المتعدد، والذي يخاطب كافة شرائح المجتمع مع اختلاف توجهاتهم وأذواقهم. لقد أجمع الجمهور على قيمة المحتوى الذي تقدمه مجموعة قنوات ام بي سي، وكيف أصبحت القاسم المشترك بين الشعوب في منطقة الشرق الأوسط.

من هنا ظهرت منصة شاهد نت التابعة لمجموعة قنوات ام بي سي، حيث تستمد قوتها وانتشارها من قوة محتوى قنوات ام بي سي، ونالت شهرة واسعة، استناداً إلى الشعبية الجارفة التي تحظى بها مجموعة القنوات.

نشأت شاهد نت في العام 2011، وبدأت في عرض المسلسلات والأفلام التي سبق وقامت بعرضها إحدى قنوات ام بي سي، ثم قامت بتحسين الخدمة لتقدم محتواها عبر الإنترنت بجودة صورة عالية الدقة HD. تلاها تقديم خدمة البث الحي، وذلك يحدث كثيراً فيما يتعلق بقنوات الرياضة، حيث يتم عرض المباريات الكبرى، لاسيما كرة القدم، بحيث تكون مشفرة، وغير متاحة للبث المجاني.





ظهر بعد ذلك إصدار خاص من شاهد نت، أطلق عليه شاهد VIP، وهو يشبه إلى حد ما شاهد نت الأصلي، ولكن المشاهد هنا يتمتع ببعض الميزات التي وجدت حصرياً لشاهد VIP.

يتم عرض المحتوى بجودة صورة فائقة الدقة FHD

إمكانية مشاهدة المحتوى أونلاين، دون الحاجة إلى تنزيله وحفظه على ذاكرة الجهاز (سواء كانت جهاز كمبيوتر، لابتوب، تابلت، أو هاتف حليوي.

عرض المحتوى دون وجود فواصل إعلانية أو دعاية.

عرض المحتوى الآمن، والذي يناسب كل أفراد الأسرة.

مشاهدة أحدث الأفلام (عربية أو أجنبية) أثناء عرضها في دور السينما.

مشاهدة المسلسلات العربية والأجنبية، دون الحاجة لانتظار موعد عرضها على إحدى قنوات ام بي سي.

وجود اشتراك واحد يمكن استخدامه على أكثر من جهاز في نفس الوقت.

مشاهدة الأعمال التلفزيونية التي تم إعدادها وتصويرها حصرياً لمنصة شاهد نت، ولا يتم عرضها على الباقة المجانية.

عروض الاشتراكات في شاهد نت

تتنوع باقات الاشتراك في شاهد نت وشاهد VIP و Plus Shahid VIP، فمنها الاسبوعي، والشهري والسنوي. كما تقدم المنصة عروضاً مميزة للاشتراك في باقاتها المتنوعة بالتعاون مع شركات الاتصالات في الدول المختلفة، تزامناً مع الحظر الاجتماعي جراء انتشار فيروس كورونا عالميا.

كماتتعاون منصة شاهد نت مع موقع الموفر، والذي يعد أكبر مواقع كوبونات الخصم في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وأكثرها شعبية وموثوقية.

يعمل موقع الموفر على تنبيه عملائه بأحدث العروض التي يعلن عنها أكثر من 100 موقع ومنصة تسوق عربية وعالمية، ومن أبرزها منصة شاهد نت، بحيث تتيح للمستخدم فرصة تتبع العروض الحصرية وتحقيق الأسبقية في الاستفادة منها، بالإضافة للتمتع بالعديد من الممزيات الأخرى.

وتكتمل المتعة باستخدام تطبيق الموفر، الذي يسهل تحميله وتثبيته على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أو iOS.

ويتميز تطبيق الموفر بتزامنه الكامل مع موقع الموفر، ويتيح لمستخدمه التحكم الكامل في عمليات استعراض المنتجات والتصفح في المواقع وإتمام عمليات الشراء، بكل بساطة وسهولة ويسر.