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المحكمة رفضت اعتباره مختلاً.. السجن 21 عاماً لمهاجم مسجد النرويج

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المحكمة رفضت اعتباره مختلاً.. السجن 21 عاماً لمهاجم مسجد النرويج المحكمة رفضت اعتباره مختلاً.. السجن 21 عاماً لمهاجم مسجد النرويج
لم يبد الندم على أفعاله خلال المحاكمة

المحكمة رفضت اعتباره مختلاً.. السجن 21 عاماً لمهاجم مسجد النرويج

قضت محكمة نرويجية، اليوم (الخميس)، بالسجن 21 عامًا على اليميني المتطرف فيليب مانشاوس؛ لقتله الابنة الصينية المولد المتبناة لزوجة أبيه، ومحاولته قتل مصلين بالرصاص في مسجد.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع اعتبار "مانشاوس" مختلاً، مستندة إلى تقييم طبيب نفسي أكد أنه مؤهل للمحاكمة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت القاضية أنيكا ليندستروم، أن "مانشاوس" دخل المسجد بغرض قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين.

وعبر "مانشاوس" عن آراء مناهضة للمهاجرين والمسلمين قبل الهجوم، الذي قوع العام الماضي، ولم يبد الندم على أفعاله خلال المحاكمة.

وقتل "مانشاوس"، البالغ من العمر 22 عامًا الآن، يوهان تشانغ جيا إيل هانسين بالرصاص في منزل أسرتهما، وذكر في وقت لاحق أنه يعتقد أن الابنة المتبناة لزوجة أبيه تشكل خطرًا على الأسرة بسبب أصولها الآسيوية.

وقاد سيارة بعد ذلك إلى مركز النور الإسلامي القريب، ودخل المبنى وهو يطلق عدة رصاصات لم تصب أحدًا، قبل أن يتمكن منه رجل (65 عامًا) ويلقي مسدسه بعيدًا.محكمة نرويجية السجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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