أخبار عاجلة

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا -
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الخرج .. "الحامد" يدشن العيادات الافتراضية لمستشفى جامعة الأمير سطام

Print
تساهم في توفير البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تحد من كورونا

الخرج ..

دشن رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد صباح اليوم العيادات الافتراضية في المستشفى الجامعي، وذلك بعد زيارة تفقدية قام بها "الدكتور الحامد" للمستشفى الجامعي يرافقه خلالها الدكتورعيسى بن خلف الدوسري المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة.


وفور وصولهم كان في استقبالهم المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ناصر بن محمد الدوسري ونائبه الدكتور طارق الفيفي، حيث قام"الدوسري" بشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدمها العيادات لمنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع المحلي.

عقبها توجه الحامد ومرافقوه إلى قاعة الاجتماعات حيث قدم الدكتور ناصر الدوسري عرضًا مرئياً حول العيادات الافتراضية والتحول الرقمي في الخدمات الطبية والتي سوف تساهم في تسهيل وصول المستفيدين لخدمات الرعاية الطبية دون الحاجة لحضورهم إلىالمستشفى.

كما أوضح الدوسري أنها تهدف كذلك إلى رفع نسبة توفر العيادات، وتعزيز التواصل بين الطاقم الطبي والمستفيدين.


وفي ختام الزيارة عبر الدكتور الحامد عن سعادته بتدشين العيادات الافتراضية والتي ستكون - بإذن الله- إضافة جديدة للمستشفى الجامعي تتيح للمرضى الخدمات الطبية المميزة عن بعد.

وأكد: على أن هذه الخطوة سوف تساهم في توفير البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار كوفيد-19 ، كما أن هذه العيادات ستساهم في تحقيق تكامل الجهود الطبية بين المستشفى الجامعي وبقية المستشفيات في وزارة الصحة والجهاتالأخرى، وكذلك توفير الموارد وتقديم الخدمات الطبية المتميزة.

الخرج ..

الخرج ..

الخرج ..

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية