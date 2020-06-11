أمانة المدينة تنفّذ مشروعات تركيب أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسة

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بهدف الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزائرين

أنجزت أمانة المدينة المنورة مشروعات تركيب أعمدة الإنارة والفوانيس الموفّرة للطاقة في عدد من مخططات الأحياء والطرق الرئيسة بالمدينة المنورة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المدينة المنورة وزائريها.

وقالت أمانة المنطقة: المشاريع التي نفّذت على مدى الشهر الماضي تضمنت تركيب وتشغيل 30 عمود إنارة في مخطط السلام و11 عموداً في حي الظاهرة، و70 عموداً في حي القصواء، و57 عموداً بمخطط شرق المدينة، و86 عموداً بمخطط الأمير تركي، 54 عموداً بمخطط حمراء الأسد.

وشملت المشروعات التي تم تنفيذها وفق معايير الأولويات والتي تراعي الكثافة السكانية تركيب وتشغيل 15 برج إنارة بطريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، و21 برج إنارة بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، و26 عموداً بدوار الهجرة مع تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز " الدائري الثاني "، و24 عمود إنارة بدوار مخطط الحمراء المؤدي إلى المنطقة الصناعية ومستشفى الملك فيصل، كما جرى تغيير 120 فانوس إنارة لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني"، وتغيير 340 فانوس إنارة لطريق الملك عبدالعزيز.أمانة المدينة المنورة أعمدة الإنارة