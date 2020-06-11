الإمارات: تسجيل 479 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 40.986

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وفاة شخصين يرفع الحصيلة إلى 286.. وشفاء 1217 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 40.986 حالة.

وأكدت الوزارة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، كاشفة عن إجراء أكثر من 45 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 286 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 1217 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25.234.الإمارات فيروس كورونا الجديد