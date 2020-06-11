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على خطى "السورية".. الليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوى بتاريخها

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على خطى "السورية".. الليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوى بتاريخها على خطى "السورية".. الليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوى بتاريخها
وسط قلة ثقة اللبنانيين في إجراءات حكومتهم واحتفاظهم بالدولار

على خطى

كشفت مصادر نقدية أن خوف اللبنانيين وقلة ثقتهم بإجراءات أديا إلى هبوط حاد في سعر الليرة، حيث وصلت إلى أدنى مستوى في تاريخها.

ووفق صحيفة "الأنباء" اللبنانية"، فقد سجلت الليرة اللبنانية وفق سعر السوق السوداء اليوم الخميس 5120- 5200 ليرة للدولار الواحد، في أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ونفت المصادر العلاقة بين عدم اعتماد الورقة المقدمة من حاكم مصرف لبنان ومن جمعية المصارف عن الخسارة المالية، بارتفاع الدولار.

وقالت: خوف الناس من جهة، وقلة ثقتهم بالإجراءات التي تتخذها الحكومة من جهة ثانية، وإحجام الناس عن بيع الدولار، هي من العوامل الأساسية لارتفاع بهذا الشكل، يضاف إلى ذلك الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، وذلك بالتزامن مع سريان قانون "قيصر" الأمريكي".

وتحاول نقابة الصرافين في لبنان، فرض سعر صرف موحد، حيث أعلنت اليوم الخميس تسعير الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، بين 3890 للشراء كحد أدنى، و3940 كحد أقصى.

يتزامن ذلك مع تسجيل الليرة السورية أدنى مستويات لها، حيث ذكرت وكالة "رويترز" أن العملة السورية سجلت 3000 ليرة مقابل الدولار، ووصفت هذا التراجع بالسقوط الحر السريع.

ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الأمريكية الإضافية، المعروفة باسم "قانون قيصر لحماية المدنيين"، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بدمشق.

يشار إلى أن سعر الليرة السورية قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011 كان عند 47 مقابل الدولار، فيما كانت الليرة اللبنانية مستقرة لسنوات عند 1500 للدولار الواحد.لبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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