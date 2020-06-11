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الصحة العالمية: جائحة "تتسارع" في أفريقيا

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الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا الصحة العالمية: جائحة "تتسارع" في أفريقيا
قالت: عشر دول  تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة

الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن جائحة "تتسارع" في أفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف إن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة. وسجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات.

ووفق رويترز قالت مويتي: "نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة".

وأضافت: "أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص".منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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