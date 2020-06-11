أخبار عاجلة

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا -
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسار رالي #داكار2021..  سيبدأ من #جدة وينتهي بها

Print
المسار الجديد المتنوّع للرالي سوف يضم جوانب تقنية أكثر

مسار رالي #داكار2021..  سيبدأ من #جدة وينتهي بها

كشف منظمو رالي #داكار2021 أن مسار الرالي سيبدأ من #جدة وينتهي بها، حيث إن المسار الجديد المتنوّع والذي يضم جوانب تقنية أكثر، يتحدى المشاركين لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير للرالي.

وقال حساب الرالي على "تويتر"، تزامناً مع المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً لكشف تفاصيل الرالي: تقدم شواطئ البحر اﻷحمر مسرحاً للمنافسات مع ارتفاع زئير المحركات واحتدام المعارك التي لن تُحسم إلا في الثواني الأخيرة.

وشهد المؤتمر وجود الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ويان لومونيير المدير التنفيذي لمنظمة A.S.O، وديفيد كاستيرا مدير سباق رالي داكار.

وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل: "إنه سباق جديد، ومسار جديد. ستكتشفون جزءاً جديداً من المملكة العربية ".

وقال ديفيد كاستيرا: "المسار الكامل لداكار أصبح شبه مكتمل. مع المساعدة الدائمة من أصدقائنا في المملكة العربية السعودية، سنكون جاهزين للانطلاق في يناير.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع الإضافات الجديدة التي سيشهدها رالي داكار للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك المسار الجديد للرالي ونقطة الانطلاق والنهاية، والعديد من التفاصيل المهمة.

رالي داكار السعوديية 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبقتها "التجارة السعودية".. "فورد" تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لهذا السبب

سبقتها "التجارة السعودية".. "فورد" تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لهذا السبب

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية

نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية

مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

شبكة عيون الإخبارية