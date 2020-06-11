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الشرقية.. "الشؤون الإسلامية" تضيف 600 مسجد لإقامة صلاة الجمعة لتخفيف التزاحم

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الشرقية.. "الشؤون الإسلامية" تضيف 600 مسجد لإقامة صلاة الجمعة لتخفيف التزاحم الشرقية.. "الشؤون الإسلامية" تضيف 600 مسجد لإقامة صلاة الجمعة لتخفيف التزاحم
في ثاني جمعة بعد رفع التعليق.. وضِمن إجراءات التباعد الاجتماعي

الشرقية..

أضاف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، 600 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمنطقة؛ تخفيفا للتزاحم، بزيادة 64٪ عن الجوامع الأصلية في الجمعة الثانية بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة؛ إنفاذًا لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ سليمان بن فهد الخميس، أن فرع الوزارة أتم تهيئة ما يقارب 600 مسجد لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتًا بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بزيادة (116) مسجدًا عن الجمعة السابقة؛ لتخفيف الأعداد على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة كورونا.

وأشار الشيخ "الخميس" لـ"سبق" إلى أن هذه الزيادة في المساجد تأتي استعدادًا للجمعة الثانية بعد عودة افتتاح المساجد بالمنطقة الشرقية؛ ليكون عدد المساجد والجوامع التي سيصلى فيها هذه الجمعة 20 شوال 1440 (1540) مسجدًا وجامعًا.

وأكد "الخميس" أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية أكمل الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كل البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة؛ منوهًا بأن العمل على التعقيم وتنظيف الجوامع والمساجد قائم وبشكل مستمر؛ داعيًا ومؤكدًا الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظًا على سلامة الجميع.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المنطقة الشرقية صلاة الجمعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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