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وفاة 6 عمال في أنبوب مشروع تحت الإنشاء في "عزيزية الرياض"

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وفاة 6 عمال في أنبوب مشروع تحت الإنشاء في "عزيزية الرياض" وفاة 6 عمال في أنبوب مشروع تحت الإنشاء في "عزيزية الرياض"
"الحمادي": تم إخراجهم باستحداث فتحات في الأنبوب بمعدات مخصصة

وفاة 6 عمال في أنبوب مشروع تحت الإنشاء في

أفاد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، بأن ستة عمال قد لقوا مصرعهم في أنبوب مياه داخل مشروع تحت الإنشاء.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني، تلقت مساء أمس الأربعاء بلاغًا من مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض يفيد بفقدان ستة أشخاص في أنبوب مياه تحت الإنشاء يبلغ طوله 400 متر تقريبًا، وقطره نحو متر واحد في موقع عمل تمديد أنابيب تحت الإنشاء في حي العزيزية جنوب مدينة الرياض.

وقال "الحمادي": عند وصول فرق الدفاع المدني للموقع تبين أن المفقودين هم من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع حيث كانوا يقومون بأعمال داخل الأنبوب ولم يتمكنوا من الخروج مع فقدان التواصل مع زملائهم في الخارج.

وأضاف: فرق الدفاع المدني وجدت العمال المفقودين على مسافة 360 متراً تقريباً وهم فاقدو الوعي في مكانهم، وجرى إخراجهم باستحداث فتحات في الأنبوب بواسطة معدات وتجهيزات الدفاع المدني لمثل هذه الحوادث، وبعد الكشف عليهم من قبل الفرق الطبية بالموقع تبين وفاتهم جميعًا، فيما لا تزال إجراءات التحقيق قائمة لتحديد الأسباب.الدفاع المدني الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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