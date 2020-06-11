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الحدود الشمالية.. "345" جامعًا ومسجدًا مساندًا لأداء صلاة الجمعة

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الحدود الشمالية.. "345" جامعًا ومسجدًا مساندًا لأداء صلاة الجمعة الحدود الشمالية.. "345" جامعًا ومسجدًا مساندًا لأداء صلاة الجمعة
فرع الشؤون الإسلامية: التحديثات وفق تقارير ميدانية ترفع بشكل يومي

الحدود الشمالية..

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، تحديث قائمة الجوامع والمساجد المساندة لها، والتي سيقام فيها صلاة الجمعة يوم غد؛ حيث بلغ العدد الإجمالي "345" جامعًا ومسجدًا في المنطقة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي: تم تجهيز 196 جامعًا ومسجدًا في مدينة عرعر، و69 جامعًا ومسجدًا في محافظة رفحاء، و58 جامعًا ومسجدًا في محافظة طريف، و22 جامعًا ومسجدًا في محافظة العويقيلة؛ مؤكدًا أن هذه التحديثات تأتي وفق تقارير ميدانية ترفع بشكل يومي لإدارة الفرع.

وأضاف: التحديث المستمر لقائمة الجوامع والمساجد المساندة لها لإقامة صلاة الجمعة.

يأتي في إطار الحرص على تطبيق التعليمات الصحية التي تساعد الجميع على أداء الصلاة بكل يسر وسكينة، وتسخير كل الإمكانات لخدمة المصلين، بتوجيه ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الحدود الشمالية صلاة الجمعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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