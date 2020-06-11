غدًا.. عودة قوية للكرة الإيطالية بمواجهة يوفنتوس وميلان بالكأس

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بعد توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب قرارات الإغلاق خوفًا من "كورونا"

بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، تعود من جديد منافسات كرة القدم الإيطالية، بلقاء قوي يجمع يوفنتوس وميلان غدًا الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وانتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في منتصف فبراير الماضي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل لميلان الكرواتي أنتي ريبيتش، بينما جاء هدف يوفنتوس عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة من نقطة الجزاء.

وتم تأجيل مباراة الإياب التي كان محددًا لها 4 مارس الماضي في مدينة تورينو الإيطالية، بعد ذلك بخمسة أيام توقفت منافسات الدوري الإيطالي بعد اتخاذ الحكومة قرار الإغلاق العام؛ ليتابع المشجعون نجومهم المفضلين وهم يتدربون في المنزل حتى أوائل مايو الماضي، حينما أعيد افتتاح معسكرات تدريب الأندية.

ويفتقد "ميلان" خدمات نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يعاني من إصابة عضلية لينضم للغائبين عن المباراة، برفقة ثيو هيرنانديز ولاعب الوسط صامويل كاستييخو.

ويتطلع ستيفانو بيولي، مدرب ميلان للاعتماد على خدمات الكرواتي أنتي ريبيتش، الذي سجل هدفًا في مباراة الذهاب، بمفرده في خط الهجوم؛ بينما يعتمد ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس على البرتغالي رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا في الخط الأمامي، في الوقت الذي يعاني فيه الأرجنتيني جونزالو هيجواين من إصابة تَعَرّض لها في التدريبات، واستفاد المدافع جورجيو كيليني من فترة التوقف لإكمال برنامجه العلاجي عقب إجرائه جراحة في الركبة؛ لكن من المرجح غيابه عن المباراة.

وتشهد المباراة التالية في الدور ذاته، استضافة نابولي لفريق إنتر ميلان، بعد فوزه عليه 0- 1 في ميلانو؛ على أن تقام المباراة النهائية على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، الأربعاء المقبل.كرة القدم الإيطالية فيروس كورونا الجديد