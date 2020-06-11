أخبار عاجلة

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا -
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبر شاشات إلكترونية.. "الشؤون الإسلامية" تُواصل التوعية بخطر كورونا

Print
عبر شاشات إلكترونية.. "الشؤون الإسلامية" تُواصل التوعية بخطر كورونا عبر شاشات إلكترونية.. "الشؤون الإسلامية" تُواصل التوعية بخطر كورونا
مع استمرار تنفيذ مراحل العودة التدريجية للموظفين واستقبال المراجعين

عبر شاشات إلكترونية..

تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ جهودها التوعوية والإرشادية، بالتأكيد على كل التعليمات الصادرة من الجهات المعنية ذات العلاقة؛ لتوقي كوفيد 19، مع مواصلة تنفيذ مراحل العودة التدريجية للموظفين واستقبال المراجعين في ديوان الوزارة وفروعها.

وتم تفعيل التعليمات والإرشادات عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية المتوزعة في مقار العمل والممرات والمصاعد بديوان الوزارة وفروعها؛ لتنبيه الموظفين والمراجعين إلى أهمية العمل وفق التوجيهات والتعليمات والإفصاح عن الأعراض، والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات؛ وذلك لضمان عودة الحياة الطبيعية وممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وتَضَمّنت التوجيهات التي امتلأت بها الشاشات، آليات تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية، إلى جانب استثناء الحضور لبعض الفئات الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب والرئة والربو الشديد والسكري وارتفاع ضغط الدم؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وحظيت الجهود التوعوية بإشادة منسوبي الوزارة وفروعها والمراجعين لها.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية