"تجارة المدينة" تنفّذ 151 جولة لرصد إمدادات الوقود وعدم استغلال تغير السعر

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رصدت 3 مخالفات لمحطات توقفت عن البيع للاستفادة من البيع بالتسعيرة الجديدة

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، أمس، 151 جولة ميدانية لمتابعة وفرة الوقود، والتزام المحطات بتقديم الخدمة وعدم استغلال تغير السعر الذي أعلنته شركة "أرامكو".

وقال مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة عبدالرحمن بن سالم شكر: الفِرَق الميدانية رصدت ثلاث مخالفات لمحطات توقفت عن بيع الوقود؛ بغرض الاستفادة من البيع بالتسعيرة الجديدة، وقد تم تحرير مخالفات وغرامات مالية على ملاكها، وإلزامهم بفتح المحطة وتقديم الخدمة للمستهلكين فورًا، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف: الجولات شملت المدينة المنورة والمحافظات التابعة، وسوف تستمر للتأكد من استمرار إمدادات الوقود في كل المحطات، والالتزام بمواصلة العمل على مدار الساعة وفق التسعيرة الجديدة للبنزين.وزارة التجارة