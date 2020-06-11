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يقول بينما يتداول فيديو لاقتحام صفوف المحتجين بسيارة مدنية: هذه ليست لعبة.. قبيحون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن مدينة سياتل بولاية واشنطن احتلها "إرهابيون داخليون"، داعياً السلطات المحلية إلى مكافحة أعمال الشغب.

وقال "ترامب" عبر حسابه في "تويتر": "لقد احتل إرهابيون داخليون سياتل، التي يسيطر عليها، بالطبع، ديمقراطيون يساريون متطرفون"، منتقداً حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، وعمدة المدينة جيني دوركان، وحثهما على اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد أعمال الشغب.

وأضاف: "استعيدا مدينتكما حالاً. وإذا ما لم تفعلا ذلك، سأفعل أنا. هذه ليست لعبة. يجب إيقاف هؤلاء الفوضويين القبيحين على الفور".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو لعملية اقتحام صفوف المحتجين في أحد شوارع مدينة سياتل الأمريكية بسيارة مدنية، ما أسفر عن جرح العشرات وتوقيف سائقها بالقوة وهربه من المنطقة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل "فلويد" إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعياً إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".الرئيس الأمريكي دونالد ترامب